هاجم تركي آل الشيخ مالك نادي ألميريا الإسباني اللجان الإلكترونية التي دوما ما تشن هجوما واسعا عليه. وقال تركي آل الشيخ في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار: "بعض المسؤولين الكبار يسلطون لجانا إلكترونية للهجوم على شخصي وأقول لهم يجب أن ينصبوا تركيزهم على تحقيق آمال الجماهير ولا يشغلوا أنفسهم بمحاربتي فقط". قناة النهار: "بعض المسؤولين الكبار يسلطون لجانا إلكترونية للهجوم على شخصي وأقول لهم يجب أن ينصبوا تركيزهم على تحقيق آمال الجماهير ولا يشغلوا أنفسهم بمحاربتي فقط". أضاف: "لماذا لم يتم تجديد أرضية ملعب التتش والتي تتسبب في إصابات عديدة للاعبي الأهلي ولماذا رحل أحمد فتحي وعبد الله السعيد وغيره". وختم حديثه قائلا:"قدمت استقالتي ثلاث مرات من الرئاسة الشرفية للأهلي وكنتوا تؤكدون أنكم من جعلتوني أرحل وأقول لكم إرحمونا من لجانكم الإلكترونية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تركي آل الشيخ لمجلس الأهلي: "ارحمونا من لجانكوا الإلكترونية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.