ميدو: مدرب الزمالك الجديد قاد الفريق من قبل

أكد أحمد حسام ميدو أن مدرب الزمالك الجديد قاد الفريق من قبل بالفعل ويتميز بقدرته على التنظيم الدفاعي.

وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه على

شاشة قناة النهار: "على مسؤوليتي مدرب الزمالك الجديد قاد الفريق من قبل وطريقة لعبه تشبه كارتيرون".أضاف: "المدرب يجيد التنظيم الدفاعي واللعب على الهجمات المرتدة وهناك إيمان من جانب مجلس الزمالك بأن الفريق يحتاج إلى مدرب بتلك المواصفات".وختم حديثه قائلا: "أسلوب لعب كارتيرون كان يعتمد على الهجمات المرتدة وجميع لاعبي الزمالك في الوقت الحالي يقومون بهذا الأمر بشكل جيد".