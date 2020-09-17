اخبار الرياضه

مرتضى منصور: فايلر سيرحل عن الأهلي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول بنادي الأهلي لن يستمر مع الفريق الأحمر.
وقال مرتضى منصور في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه أحمد

حسام ميدو على شاشة قناة النهار: "على مسؤوليتي فايلر سيرحل عن الأهلي ولن يستمر مع الفريق".
وأضاف: "اللجنة الخماسية لن تمنحنا الراحة الكافية قبل مواجهة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم ولن أخوض مواجهة الرجاء ونصف فريق مصاب".
وختم حديثه قائلا: "الاتحاد المغربي قام بتأجيل مواجهات الوداد والرجاء قبل نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ويجب أن يتم منحنا الراحة الكافية قبل مواجهات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا".

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مرتضى منصور: فايلر سيرحل عن الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا