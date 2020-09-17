مرتضى منصور: فايلر سيرحل عن الأهلي

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول بنادي الأهلي لن يستمر مع الفريق الأحمر.
وقال مرتضى منصور في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه أحمد
وأضاف: "اللجنة الخماسية لن تمنحنا الراحة الكافية قبل مواجهة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم ولن أخوض مواجهة الرجاء ونصف فريق مصاب".
وختم حديثه قائلا: "الاتحاد المغربي قام بتأجيل مواجهات الوداد والرجاء قبل نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ويجب أن يتم منحنا الراحة الكافية قبل مواجهات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا".
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