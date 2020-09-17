شن المستشار مرتضى منصور رءيس نادي الزمالك هجوما ضد محمد القاسم رئيس نادي الشباب السعودي بسبب تغريدته التي أكد فيها أن ما يريده نادي الشباب يتحقق، موجها رسالةله بأنه يجب أن يتحدث عن مصر باحترام.
وقال مرتضى خلال مداخلة هاتفية لبرنامج اوضة اللبس الذي يقدمه احمد حسام ميدو عبر شاشة قناة النهار : الأهلي ووادي دجلة طردا كارتيرون والزمالك احتضنه ولكنه غدر بنا وسيغادر بالشباب السعودي ايضا ".
وقال : " خلال ٤٨ ساعة سنعلن عن اسم المدير الفني الجديد وسيكون معه أربعة مساعدين ".
كانت هذه تفاصيل خبر مرتضى منصور: سنعلن اسم المدير الفني خلال 48 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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