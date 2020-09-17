يعتبر نادي الدحيل القطري والملقب بـ”نادي الذهب” أكثر الأندية القطرية تحقيقًا للألقاب على المستوى المحلي والإقليمي والقاري في السنوات الأخيرة، وفى ذلك السياق نستعرض معكم سجل بطولات الدحيل القطري .

تأسس نادي الدحيل عام 2009 تحت مسمى نادي “الشرطة”، بعد ذلك تم تغيير اسمه إلى “لخويا”، وفي عام 2017 تم تغيير اسم النادي الى الدحيل، ويتخذ من العاصمة القطرية “الدوحة” مقراً له، ويستضيف الفريق مبارياته على ملعب “عبدالله بن خليفة” الذي يتسع لنحو 12 ألف مشجع.

يرجع أول لقب محلي تُوج به الدحيل الى عام 2010، عندما فاز بالدوري القطري “دوري نجوم قطر” فى أول مشاركة له، أما على الصعيد القاري فكان أول ظهور رسمي له جاء في 7 مارس 2012 في دوري أبطال آسيا 2012 ،حيث فازوا في مباراتهم الأولى ضد الأهلي السعودي.

ونجح فريق لخويا في الفوز بكأس قطر ( كأس ولي العهد ) للمرة الأولى في تاريخه في الموسم الرياضى 2013 ، بعد تغلبه على السد في المباراة النهائية.

واستطاع نادي الدحيل ان يحقق الثلاثية التاريخية بفوزه بألقاب الدوري وكأس قطر وكأس الأمير موسم 2017-2018 ، وكان قاب قوسين أو أدنى من التأهل لنهائي بطولة الأندية الآسيوية للموسم نفسه بعد أن ضرب رقماً قياسياً لعدد مرات الفوز دون هزيمة.

إليكم سجل بطولات الدحيل القطري

كم مرة فاز الدحيل بالدوري القطري “دوري نجوم قطر”؟

البطل 7 مرات مواسم: (2010–11، 2011–12، 2013–14، 2014–15، 2016–17، 2017–18، 2019–20).

كم مرة فاز الدحيل بكأس أمير قطر؟

البطل 3 مرات أعوام: (2016، 2018، 2019).

كم مرة فاز الدحيل بكأس قطر؟

البطل مرتين عامي: (2015، 2018).

كم مرة فاز الدحيل بكأس الشيخ جاسم؟

البطل مرتين عامي: (2015، 2016).

كم مرة فاز الدحيل بكأس ولي العهد؟

البطل 3 مرات أعوام: (2013 ،2015، 2018).

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