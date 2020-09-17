باريس سان جيرمان يحقق أول فوز في الموسم الجديد

انتصر باريس سان جيرمان على ضيفه ميتز 1-صفر اليوم الأربعاء في مباراة مؤجلة من الجولة الافتتاحية للدوري الفرنسي لكرة القدم.



وسجل دراكسلر برأسية هدف الفوز في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع (90+3)، فيما أكمل سان جيرمان في الشوط الثاني بتسعة لاعبين بعد طرد عبدو ديالو لتلقيه بطاقتين صفراوين (65) وإصابة الاسباني خوان بيرنات (86).



واجه سان جيرمان على ملعبه "بارك دي برانس" في باريس، حتمية الفوز بهذه المباراة في أسوأ بداية له في الدوري المحلي منذ 1978، لتعويض خسارتيه السابقتين أمام لنس ومرسيليا بالنتيجة ذاتها (صفر-1).



وسيطر النادي الباريسي على المباراة من دون ترجمة فرصه إلى أهداف، ومقابل تألق الأرجنتيني أنخل دي ماريا ودوره في معظم الكرات الخطرة، وقف الحارس الجزائري الدولي ألكسندر أوكيدجا سداً منيعاً في مباراة جمعت بين فريقين يبحثان عن نقاطهما الأولى في الدوري هذا الموسم.



وتأثر النادي الباريسي من الغيابات في صفوفه، فإلى جانب البرازيلي نيمار ولايفين كورزاوا والأرجنتيني لياندرو باريديس الموقوفين بسبب الطرد أمام مرسيليا في مباراة شهدت توتراً كبيرًا بين لاعبي الفريقين وانتهت بفوز الغريم صفر-1 في المرحلة الثالثة، والمهاجم كيليان مبابي الذي ما زال في مرحلة التعافي بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، خاض صاحب الأرض اللقاء من دون وسطه الإيطالي ماركو فيراتي.



ودفع المدرب الألماني توماس توخيل بمهاجمه الأرجنتيني ماورو إيكاردي أساسياً في مباراته الأولى هذا الموسم، كما عاد الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس بين الخشبات الثلاث والبرازيلي ماركينيوس إلى خط الدفاع مستعيداً شارة القائد من بريسنل كيمبيبي الجالس على مقاعد البدلاء.



وتأخر بطل الدوري في الدخول ضمن أجواء اللقاء وافسح المجال أمام ضيفه لتهديد مرمى نافاس الذي اضطر للتدخل أمام المهاجم السنغالي إبراهيما نيان ليمنعه من افتتاح التسجيل باكراً (7).



ورفع بطل الدوري إيقاعه مع تتابع الدقائق، إلا أنه افتقد للدقة أمام مرمى ميتز بفرص متتالية كان محورها المتألق دي ماري لكل من إيكاردي (12 و18)، الإسباني بابلو سارابيا (13 و32)، دراكسلر (25) والسنغالي إدريسا غانا غي (37).



واعتمد ميتز على الهجمات المرتدة وكاد أن تكون له الكلمة الأولى عبر مهاجمه فريد بولايا الذي سدد كرة صدها نافاس بارتمائه أرضاً (25).



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وكاد دراكسلر يفتتح التسجيل بعد تمريرة من دي ماريا انفرد على إثرها بالحارس أوكيدجا، إلا أن الخروج الناجح للأخير حال دون دخول الكرة إلى الشباك بعدما اصطدمت بيده وتابعت طريقها إلى المرمى الخالي من حارسه لتجد في طريقها مدافع ميتز (40).



لم تحد بداية الشوط الثاني عن سابقه، فضغط سان جيرمان لتسجيل هدف السبق إلا أنه وجد نفسه يتخلف عددياً بعد حصول مدافعه ديالو على بطاقة حمراء بعد صفراء ثانية إثر خطأ ارتكبه على نيان المنطلق في العمق (65).



واضطر توخيل لإجراء تبديل لإعادة التوازن لتشكيلته فأخرج لاعب الوسط سارابيا وأدخل المدافع كيمبيبي.



وبرغم النقص العددي حصل سان جيرمان على أخطر فرصتين، الأولى تسديدة لإيكاردي من داخل المنطقة صدها أوكيدجا بقدمه (77)، ليقف الأخير في المرصاد في نسخة مشابهة لتسديدة من 20 متراً لدي ماريا (79).



وتوالت مصائب نادي العاصمة بإصابة الإسباني بيرنات (86) بعد 23 دقيقة من دخوله بدلاً من الهولندي ميتشيل باكر، لينهي المباراة بتسعة لاعبين.



وكاد ميتز يخطف النقاط الثلاث بتسديدة من البديل في الدقيقة الأولى من المحتسب بدل الضائع، مرت بجانب القائم (90+1)، غير أن دراكلسر أنقذ فريقه من تعادل مخيب بتسجيله رأسية بعد تمريرة عرضية من دي ماريا صدها الحارس أوكيدجا وتابعها الألماني في المرمى (90+4).

المصدر: بي إن سبورت