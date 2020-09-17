ايقاف نيمار نجم باريس سان جيرمان مباراتين

إيقاف نجم باريس سان جيرمان نيمار لمباراتين بسبب أحداث مباراة مرسيليا.
وأعلنت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم ايقاف البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان مباراتين على خلفية البطاقة الحمراء التي تحصل عليها في الكلاسيكو أمام مرسيليا الأحد، مضيفة أنها ستفتح تحقيقاً بحق الاسباني ألفارو غونزاليس مدافع الأخير في اتهامات عنصرية.
كما سيتم استدعاء الارجنتيني أنخل دي ماريا لحضور اجتماع اللجنة التأديبية للرابطة في 23 ايلول/سبتمبر بسبب مزاعم بأنه بصق على غونزاليس خلال خسارة سان جرمان صفر-1، في مباراة انتهت بشجار كبير أدى الى طرد خمسة لاعبين.
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