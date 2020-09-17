رياضة | تركي آل الشيخ لمجلس الأهلي: إصلاح التتش أولى من افتتاح بوابة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 17 سبتمبر 2020 01:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر تركي آل الشيخ لمجلس الأهلي: إصلاح التتش أولى من افتتاح بوابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه المستشار تركي ال الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، رسالة إلى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، يطالبه فيها بأن يقوم بإصلاح أرضية ملعب مختار التتش.

وطالب مالك نادي بيراميدز السابق أيضا، إدارة الأهلي بانشاء العيادة الطبية بملعب مختار التتش، بدلا من افتتاح بوابة في فرع مدينة نصر.

وأشار آل الشيخ خلال مداخلة هاتفية لبرنامج اوضة اللبس الذي يقدمه احمد حسام ميدو عبر شاشة قناة النهار، إلى أن الأهلي يعاني من تكرار إصابات لاعبي الفريق، بسبب أرضية مختار التتش، لذا لابد من اصلاحها والاهتمام بالعيادة الطبية.

وتابع، "لقد تحملت العديد من الإهانات والسب في وقت سابق وعندما كنت اتحرك لمقاضاة أفراد أجد تدخل من نصف مصر ومطالبتي بعدم التحرك ضد المتجاوزين في حقي، لذا لن ادعم الأهلي إلا في وجود مجلس جديد وبناء على رغبة الجمهور".