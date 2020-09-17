رياضة | تركي آل الشيخ: كارتيرون ليس مورينيو لأحرم الزمالك منه

كتب هاني نصر العربي في الخميس 17 سبتمبر 2020 01:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر تركي آل الشيخ: كارتيرون ليس مورينيو لأحرم الزمالك منه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف تركي آل الشيخ مالك نادي ألميريا الإسباني، عن حقيقة ماتردد بشأن مساندة كارتيرون في الرحيل عن نادي الزمالك إلى نادي التعاون السعودي.

وقال آل الشيخ في تصريحات تلفزيونية لبرنامج أوضة اللبس، "ليس لي علاقة برحيل كارتيرون عن نادي الزمالك، ولاتوجد أي مبررات لمساندة كارتيرون ضد القلعة البيضاء".

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وأبدى مالك نادي بيراميدز ابسارف اندهاشه من ذلك، قائلا، "كارتيرون ليس مورينيو، وهل لدي القدرة على محاربة الأهلي والزمالك في وقت واحد؟"

وشدد على أنه أغلق باب الكرة المصرية بشكل نهائي، مشيرا إلى أن عودته للنادي الأهلي مرة أخرى مرتبط برغبة جمهور القلعة لمساندة النادي.

واختتم، "رمضان صبحي عرض نفسه على الاسيوطي، وقال أمام مصر كلها كيف سأذهب إلى بيراميدز، حيث أنه هو من عرض نفسه على النادي".