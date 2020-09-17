رياضة | تامر أمين عن رحيل "كارتيرون": خيانة كروية

كتب هاني نصر العربي في الخميس 17 سبتمبر 2020 01:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر تامر أمين عن رحيل "كارتيرون": خيانة كروية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الإعلامي تامر أمين، تضامنه مع نادي الزمالك وجماهيره ضد مدربه الفني "كارتيرون" الذي قرر الرحيل عن النادي فجأة، معقبا: "قلبي من الزملكاوية".

وقال " أمين"، حلال تقديمه برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة " النهار"، اليوم الأربعاء أن أسلوب رحيل كارتيرون سخيف وشعر بالضيق على الرغم من أنه اهلاوي "، مشيرا إلى أن "كارتيون" قرر الرحيل دون سابق إنذار.

ووجه حديثه للمدرب قائلًا: طالما انت يا كارتيرون بتتفاوض مع فريق آخر، كنت بتجهز لهذا الأمر منذ فترة طويلة تصل لأسبوع او أسبوعين، مشيرا إلى أنه كان من المفترض إخطار الزمالك قبل رحيله بفترة كي يتنسى للنادي الفرصة للبحث عن مدير فني جديد،، معقبا: "ما فعله كارتيرون خيانة كُروية".

وفسخ الفرنسي بارتيس كارتيرون، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، تعاقده رسميًا مع نادي الزمالك بعد جلسة جمعته بإدارة النادي بعد تلقيه عرضا آخر.



يذكر أن كارتيرون تعاقد مع نادي التعاون السعودي، حيث أعلن النادي السعودي إتمام تعاقده مع المدير الفني السابق للزمالك.