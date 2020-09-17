رياضة | رابطة الدوري الإسباني تعلن تعديل جديد في جدول الجولة الثانية لليجا

كتب هاني نصر العربي في الخميس 17 سبتمبر 2020 01:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر رابطة الدوري الإسباني تعلن تعديل جديد في جدول الجولة الثانية لليجا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت رابطة الدوري الإسباني الأربعاء أن الجولة الثانية من "الليجا" ودوري الدرجة الثانية، لن تشهد إقامة مباريات يومي الجمعة والاثنين المقبلين.

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وقالت الرابطة "إزاء حالة التخبط وانعدام الأمن الخطيرة التي تسببت في قرار قاضية لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني لكرة القدم في التاسع من سبتمبر، ورغم الإجراءات الاحترازية المعمول بها، قررت الرابطة ولعدم الإضرار بالأندية الرياضية، تعديل مواعيد وأيام الجولة الثانية".

بالتالي ستقام مباراة خيتافي مع أوساسونا السبت بدلاً من الجمعة، بينما تقرر تقديم لقاء بيتيس وبلد الوليد من الإثنين إلى الأحد في نفس الساعة. بالمثل، تؤجل مباراة كاستيون وملقا من الجمعة إلى السبت، بينما تقام مباراة كارتاخينا وسبورتينغ الأحد في نفس التوقيت بدلاً من الإثنين.