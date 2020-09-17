رياضة | عاجل - التعاون السعودي يُعلن التعاقد مع كارتيرون

كتب هاني نصر العربي في الخميس 17 سبتمبر 2020 01:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر عاجل - التعاون السعودي يُعلن التعاقد مع كارتيرون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي التعاون السعودي اتفاقه رسميًا مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون لتولي القيادة الفنية للفريق في المرحلة القادمة، وذلك بعد فسخ تعاقده مع النادي الزمالك.

وكتب الحساب الرسمي لنادي التعاون السعودي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": " التعاون يتفق مع الفرنسي باتريس كارتيرون".

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وتابع: "وقعت إدارة النادي مبدئيا مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون لقيادة الفريق الأول لمدة موسمين قادمين، حيث سيتم توقيع العقد النهائي بين الطرفين في قطر عند وصول المدرب".

وكان المدرب الفرنسي قد فسخ تعاقده بشكل رسمي مع النادي الزمالك أمس الثلاثاء، وذلك بعد سداد قيمة الشرط الجزائي الموجود في عقده لصالح إدارة القلعة البيضاء والمقدر بـ 250 ألف دولار.

باتريس كارتيرون تولي تدريب الزمالك خلفًا للمدرب الصربي ميتشو ونجح في التتويج مع الفريق الأبيض ببطولتي السوبر الإفريقي والسوبر المحلي، وصعد بالفريق لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بالموسم الحالي.