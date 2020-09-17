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الامارات | مدرب إسباني يتسلم تدريب فريق الشارقة تحت 17 سنة

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أحمد طارق - دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت صحيفة «ديبورتيفا» الإسبانية أن نادي الشارقة، اتفق مع المدرب الإسباني، ييراي رودريغيز، لتولي تدريب فريق تحت 17 سنة في «الملك»، بداية من الموسم الحالي.

وأوضحت أن رودريغيز سيعود إلى الإمارات بعدما سبق له العمل بأكاديمية إسبانيول في عجمان، موضحة أنه اتفق مع ناديه الحالي لانزاروتي الإسباني على إنهاء عقده، وبدء مهمته مع الشارقة.

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من جهته، نشر ييراي رودريغيز على حسابه الشخصي في «إنستغرام» صورة له، عقب وصوله إلى الإمارات وتوقيعه العقد مع نادي الشارقة، موضحاً أن العقد لمدة موسم واحد 2020-2021.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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