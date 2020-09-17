الامارات | مدرب إسباني يتسلم تدريب فريق الشارقة تحت 17 سنة

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب إسباني يتسلم تدريب فريق الشارقة تحت 17 سنة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت صحيفة «ديبورتيفا» الإسبانية أن نادي الشارقة، اتفق مع المدرب الإسباني، ييراي رودريغيز، لتولي تدريب فريق تحت 17 سنة في «الملك»، بداية من الموسم الحالي.

وأوضحت أن رودريغيز سيعود إلى الإمارات بعدما سبق له العمل بأكاديمية إسبانيول في عجمان، موضحة أنه اتفق مع ناديه الحالي لانزاروتي الإسباني على إنهاء عقده، وبدء مهمته مع الشارقة.

Advertisements

من جهته، نشر ييراي رودريغيز على حسابه الشخصي في «إنستغرام» صورة له، عقب وصوله إلى الإمارات وتوقيعه العقد مع نادي الشارقة، موضحاً أن العقد لمدة موسم واحد 2020-2021.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news