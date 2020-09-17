الامارات | سباق بنك الفجيرة للجري يعود افتراضياً عبر الإنترنت

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شكرا لقرائتكم خبر عن سباق بنك الفجيرة للجري يعود افتراضياً عبر الإنترنت والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن بنك الفجيرة الوطني عودة «سباق بنك الفجيرة للجري» السنوي في نسخته الرابعة، لكن بشكل افتراضي عبر الإنترنت، وتتضمن نسخة عام 2020 سلسلة من ثلاثة سباقات، يتضمن كل واحد منها ثلاث فئات، هي: ثلاثة كلم وخمسة كلم و10 كلم، ويقام السباق الأول يومَي غد وبعد غد، بدخول مجاني لجميع المشاركين.
وقال بيان صحافي: «يمكن للمتسابقين اختيار الوقت الذي يناسبهم خلال عطلة نهاية الأسبوع، وتنفيذ السباق على جهاز السير المتحرك لقطع مسافة السباق بحسب الفئة التي اختاروها، وسيحتاج المشاركون إلى استخدم تطبيق التتبع أو جهاز تتبع، أو تنزيل أي تطبيق لتحديد المواقع حتى تتم مراقبة سباقهم، وعند الانتهاء من السباق سيكون على المتسابقين تصوير شاشة النتائج التي سجلوها على تطبيق التتبع، ورفع الصور أو مقاطع الفيديو على صفحتهم على «فيس بوك» أو «إنستغرام» باستخدام هاشتاغ #NBFFujairahVirtualRun، ويحظى المشاركون بفرصة الفوز بجائزة قيمتها 2500 درهم، وقمصان وميداليات تذكارية، ويتأهل فقط للسحب على الجوائر المتسابقون الذين سينشرون نتائجهم».
ويشارك في السباق جميع الأعمار ومستويات اللياقة، وقد تم تسجيل أكثر من 500 مشارك.
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