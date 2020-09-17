الامارات | «فرسان دبي» ينتظر لمسة جديدة أمام شاهر.. وهدية من الهلال

شكرا لقرائتكم خبر عن «فرسان دبي» ينتظر لمسة جديدة أمام شاهر.. وهدية من الهلال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخوض شباب الأهلي مواجهة حاسمة في مشواره بمسابقة دوري أبطال آسيا المقامة حالياً في الدوحة، عندما يلتقي للمرة الثانية مع شاهر خودرو الإيراني، عند السابعة من مساء اليوم في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الثانية، إذ يسعى إلى تكرار سيناريو تفوقه على شاهر بعدما كان قد فاز عليه، الاثنين الماضي، بهدف دون رد. ويأمل شباب الأهلي أن يقدم أحد لاعبيه لمسة سحرية جديدة، مماثلة للمسة التي قدمها اللاعب الشاب حارب سهيل، عندما أحرز هدفاً رائعاً قاد به الفريق لتحقيق أول انتصار له في دور المجموعات من البطولة القارية، إذ تُعد هذه المباراة مصيرية بمشوار الفريق في المسابقة.

ويحتل شباب الأهلي المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط في المجموعة التي يتصدرها الهلال السعودي برصيد تسع نقاط، بينما يحتل المركز الثاني باختاكور الأوزبكي برصيد ست نقاط، ويترقب شباب الأهلي أن يحصل على هدية من الهلال بالفوز مرة أخرى على باختاكور، بينما يحقق «فرسان دبي» المهمة المطلوبة منه بالفوز على شاهر خودرو، ليتساوى مع باختاكور برصيد ست نقاط لكل فريق قبل مواجهتهما الأحد المقبل في الجولة الخامسة.

من جهته، أكد مدرب شباب الأهلي، الإسباني جيرارد زاراغوسا أن المباراة ستكون أصعب من المواجهة الأولى، لافتاً إلى أن الفريقين أصبحا يعرفان كل شيء عن بعضهما، بينما أشار إلى أنه يسعى إلى الفوز للتمسك بحظوظه في التأهل إلى دور الـ16.

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وقال زاراغوسا في مؤتمر صحافي، «أتوقع أن يتحسن الأداء في المباراة الثانية».

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