الامارات | ختام الدور الرباعي لكرة الصالات اليوم.. و«البلاي أوف» الأحد المقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن ختام الدور الرباعي لكرة الصالات اليوم.. و«البلاي أوف» الأحد المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تختتم اليوم منافسات الدور الرباعي لدوري كرة قدم الصالات بإقامة مباراتين عند الساعة 5:45 مساءً، إذ يلعب النصر مع خورفكان، وشباب الأهلي مع دبا الحصن، وتعدان تحصيل حاصل، بعد أن ضمن خورفكان تأهله الرسمي لخوض الدور النهائي أمام البطائح، والذي ستنطلق مبارياته الأحد المقبل، بعد أن فاز على دبا الحصن (6-5) بركلات الترجيح، بعد تعادل الفريقين بهدف لمثله في الوقت الأصلي من زمن المباراة، بينما فاز شباب الأهلي على ضيفه النصر بستة اهداف مقابل هدف واحد، ليستفيد خورفكان من فارق المواجهات المباشرة بينه أمام دبا الحصن وشباب الأهلي، بعد الفوز على شباب الأهلي (4-2) في مباراة أقيمت قبل توقف المسابقات، والفوز على دبا الحصن 6-5.

وستقام أول مباراة في دور «البلاي أوف» الأحد المقبل في قاعة البطائح، فيما تقام المباراة الثانية يوم الثلاثاء المقبل في قاعة خورفكان، وفي حال عدم حسم بطل الدوري بانتصارين، ستقام مباراة ثالثة وأخيرة في قاعة البطائح.

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من جهته، قال رئيس مجلس إدارة نادي خورفكان، سالم النقبي لـ«الإمارات اليوم»: «وجهت اللاعبين والجهازين الفني والإداري بضرورة خوض آخر مباراة في الدور الرباعي بجديدة عالية، على الرغم من كونها تحصيل حاصل، ونتيجتها غير مؤثرة بعد ضمان التأهل، وأن يقدموا مباراة متكاملة، وكأن الفريق لم يضمن التأهل، لأهمية ذلك في البقاء بجاهزية فنية عالية، ولتعزيز الروح المعنوية قبل خوض مباريات الدور النهائي (البلاي أوف) مع البطائح».

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