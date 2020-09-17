الامارات | مجلس دبي ينظم «سباق المرموم» للجري على الكثبان الرملية

شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس دبي ينظم «سباق المرموم» للجري على الكثبان الرملية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مجلس دبي الرياضي عن تنظيم «سباق المرموم للجري على الكثبان الرملية»، بالتعاون مع شركة «فت جروب» الشرق الأوسط، يوم 13 نوفمبر المقبل، وتستضيف منافساته محمية المرموم الطبيعية، لمسافة خمسة كيلومترات.

وقال بيان صحافي إنه تم، أمس، فتح باب التسجيل للمشاركة في السباق لجميع الفئات من المقيمين والزوار من الرجال والسيدات، الذين تراوح أعمارهم بين 15 عاماً وما فوق، حيث يمكنهم التسجيل في واحدة من أربع فئات، الأولى هي فئة المحترفين، وسيكون على المتسابقين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً الحصول على موافقة أولياء أمورهم للمشاركة، وسيتم إغلاق باب التسجيل في منتصف ليل الثامن من نوفمبر المقبل.

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ودعا مجلس دبي الرياضي جميع الراغبين في المشاركة إلى حضور جلسات تدريب مجانية، مكونة من أربع جولات بمحمية المرموم الصحراوية في الفترة التي تسبق الحدث، حيث ستقام جلسات التدريب مرة كل أسبوعين في صباح يوم الجمعة خلال أيام 26 سبتمبر، والتاسع و23 أكتوبر والسادس من نوفمبر، وستكون هذه التدريبات مفتوحة للجميع بالمجان ولا تقتصر المشاركة فيها على العدائين المختصين بالجري في الصحراء، وإنما تشمل مجتمع العدائين، حيث يمكن أن يستفيد منها العداؤون الآخرين من مختلف المستويات والخبرات. وقال البيان: «سيحصل المشاركون في نهاية السباق على ميداليات مميزة، وسيتم منح الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، في كل فئة من الذكور والإناث، جوائز قيمة».

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