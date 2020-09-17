الامارات | إلزام الأندية بتعيين مدرب مواطن اعتباراً من الموسم المقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن إلزام الأندية بتعيين مدرب مواطن اعتباراً من الموسم المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمد مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، خلال اجتماعه الثامن، أمس، عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس الاتحاد، وبمشاركة كل الأعضاء، توصية لجنة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية بإلزام الأندية تعيين مدرب مواطن ضمن الأجهزة الفنية في كل الأندية بالفريق الأول وجميع المراحل السنية، بدءاً من الموسم المقبل، على أن يكون اختيارياً هذا الموسم، وذلك في إطار حرص اتحاد كرة القدم على دعم الكوادر الفنية الوطنية، وإكسابها المزيد من الخبرات.

وقال اتحاد الكرة في بيان، أمس: «ناقش الاجتماع أيضاً برنامج إعداد المنتخب الوطني الأول لشهري أكتوبر ونوفمبر المقبلين، استعداداً لمباريات التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023، التي قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) تأجيلها إلى العام المقبل نتيجة الظروف الصحية الراهنة، وكذلك برنامج إعداد منتخبنا للناشئين لبطولة كأس آسيا تحت 16 عاماً، المقررة في البحرين، والتي تم تأجيلها إلى العام المقبل، حيث تم تكليف الأمانة العامة التنسيق مع الجهات المختصة بالدولة حول المعسكرات المقررة والمباريات، بما يضمن السلامة العامة».

وأضاف البيان «كلف المجلس لجنة الاستراتيجية والاستثمار بالبدء في إعداد استراتيجية الاتحاد 2021 - 2025 مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة في إعداد الاستراتيجيات الرياضية».

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