شكرا لقرائتكم خبر عن 4 ثغرات فنية في الشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت مباراة الشارقة مع الدحيل، أول من أمس، التي انتهت بخسارة الملك 1-2، عن أربع ثغرات أضاعت على الفريق تحقيق الفوز الأول في البطولة، على النحو التالي: - الأخطاء الدفاعية القاتلة تسببت في استقبال هدفين خلال 10 دقائق فقط. - عدم فعالية الهجوم، رغم وجود الثلاثي الأجنبي إيغور كورنادو وكايو لوكاس وويلتون سواريز. Advertisements - تأثر الفريق بشكل عام بابتعاد اللاعبين لفترات طويلة عن خوض المباريات الرسمية منذ 15 مارس الماضي. - تباعد خطوط الفريق، خصوصاً خطي الوسط والهجوم، لاسيما في الشوط الأول. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | 4 ثغرات فنية في الشارقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.