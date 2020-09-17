الامارات | رمسة ملاعب

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شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - متحدث
اشترط مسؤول إداري على إدارة النادي منحه الصلاحيات الكاملة، وتحمل أي تبعات تترتب على تصريحاته لوسائل الإعلام، قبل القبول بتولي منصب المتحدث الرسمي باسم الفريق الأول لكرة القدم في النادي.
ميزانية
يخشى أكثر من اتحاد رياضي في لعبات جماعية وفردية صدور قرار بخفض الميزانية السنوية التي تحصل عليها هذه الاتحادات، في ظل تراجع الأنشطة التي تقوم بها هذه الاتحادات.
تراولي
اللاعب الغامبي، أبوبكر تراولي، الموجود في الإمارات حالياً، لديه رغبة في الانتقال النهائي إلى نادي عجمان، ولكن ناديه الأصلي، الشباب السعودي، يتمسك بالحصول على مبلغ مالي كبير من أجل بيعه.
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