شكرا لقرائتكم خبر عن كومان عقب فوز برشلونة على جيرونا: فريقي يسير على الطريق الصحيح والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب رونالد كومان، المدير الفني لفريق برشلونة عن سعادته لفوز فريقه وديا على جيرونا بثلاثية مقابل هدف خلال اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم ضمن استعدادت البرسا لإنطلاق الدوري الإسباني.
وفقا لموقع صحيفة «ماركا» الإسبانية، فإن كومان يشعر بارتياحية شديدة لما يقدمه اللاعبين خلال فترة الإعداد، مما جعله يشعر بأن فريقه يسير على الطريق الصحيح.
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