شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ: على مجلس الأهلي إصلاح ملعب التتش بدلاً من افتتاح بوابة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، مجلس إدارة النادي الاهلي بإصلاح أرضية ملعب مختار التتش، وإنشاء العيادة الطبية به، بدلا من افتتاح بوابة في فرع مدينة نصر.

وقال آل الشيخ خلال مداخلة هاتفية ببرنامج أوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو عبر شاشة قناة النهار: «إصابات لاعبي الأهلي باتت متكررة، ولابد من إصلاح ملعب التتش، والاهتمام بالعيادة الطبية بدلا من افتتاح بوابة بفرع مدينة نصر».

وعن إمكانية عودته لخدمة النادي الأهلي من جديد بعد رحيل المجلس الحالي، قال «آل الشيخ»: «رغبة الجمهور هي من تحدد عودتي إلى الأهلي في وجود مجلس آخر، خاصة أنني تحملت العديد من الإهانات والسب في وقت سابق، وعندما كنت أتحرك لمقاضاة أفراد أجد تدخل من نصف مصر، ومطالبتي بعدم التحرك ضد المتجاوزين في حقي».