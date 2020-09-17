شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب وسط أياكس يكشف دور أساطير هولندا في انضمامه لصفوف مانشستر يونايتد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف موقع صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، عن دور أساطير هولندا الإيجابي الذي حفز دوني فان دي بيك، لاعب أياكس أمستردام للانضمام لصفوف فريق مانشستر يونايتد خلال الصيف الجاري.

وأكد دوني فان، أن فان دير سار، وروبن فان بيرسي، نجوم من هولندا نجحا في حفر اسمائهما من ذهب داخل قلعة الشياطين الحمر بالدوري الإنجليزي، مما شجعه على اللعب لصفوف المان يونايتد وتحقيقه ما حققوه أساطير هولندا السابقين.

وكشف اللاعب الهولندي الشاب، عن استعداده القوى لدخول قائمة فريقه الجديد خلال لقاء كريستا بالاس المقرر إقامته الأحد المقبل.