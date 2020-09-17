شكرا لقرائتكم خبر عن تركي اّل الشيخ: اتهموني بمحاربة الأهلي والزمالك.. هذا أمر غير منطقي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
أكد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، أنه ليس له علاقة برحيل الفرنسي باتريس كارتيرون عن تدريب الزمالك، مشددًا على أنه لا يجد مبررًا لحرمان النادي الأبيض من مديره الفني، لأنه ليس مورينيو، مبديا اندهاشه قائلًا: «هل أحارب الأهلي والزمالك في وقت واحد.. هذا أمر غير منطقي».
وقال تركي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج اوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو عبر شاشة قناة النهار: «رمضان صبحي قال أمام مصر كلها كيف أذهب إلى الأسيوطي رغم أنه كان عارض نفسه على النادي».
وشدد «آل الشيخ» على أنه أغلق صفحة الكرة المصرية، وباب تواجده بالنادي الأهلي، حتى يأتي من يقدر ما يقوم من خدمات.
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