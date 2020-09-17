شكرا لقرائتكم خبر عن تركي اّل الشيخ: لم أتدخل في رحيل كارتيرون عن الزمالك.. ولست مقتنعاً بإمكانياته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد المستشار تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز السابق، أنه تقدم باستقالته من الرئاسة الشرفية لنادي التعاون، مشددًا على أنه غير مقتنع من الأساس بقدرات الفرنسي باتريس كارتيرون، كمدير فني.

ونفى «آل الشيخ» تدخله من قريب أو بعيد في رحيل كارتيرون عن الزمالك وتوقيعه للتعاون السعودي.

وقال آل الشيخ خلال مداخلة هاتفية لبرنامج اوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو عبر شاشة قناة النهار: «عندما تعاقد الأهلي مع كارتيرون منذ عامين كنت معترضا على هذا القرار فكيف أخطط لتعاقد نادي التعاون معه».

وأضاف: «زهقت من ربط اسمي بأمور عديدة لا علاقة لي بها وعندما رحل رمضان صبحي إلى بيراميدز ورحل عن الأهلي وأنا ليس لي علاقة بكل هذه الأمور».