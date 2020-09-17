شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: عودة فيريرا لتدريب الزمالك «واردة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد مرتضى منصور، رئيس الزمالك، أن كل مطالب باتريس كارتيرون، المدير الفني السابق للزمالك كانت مجابة، معلقا «لما خسرنا من المقاولون محدش قاله حاجة».

وقال منصور خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «إمبارح قولت لكارتيرون لو جايلك أي مبلغ من نادي تاني هديك الفرق من عندي، لكن من الواضح إن المقصود ضرب الزمالك مش الفلوس بس».

وأضاف: «اقترحت عليه أيضا البقاء معنا لمدة شهر، لكنه كذب وادعى إنه تعبان نفسيا وعايز يرجع فرنسا، هل هذا الكاذب ينفع يشتغل في دولة الإسلام طالع منها».

وتابع: «هناك مخطط قطري وراء أزمة كارتيرون، وتلقيت رسالة من الواد بتاع المخابرات القطرية، بيقولي هندفعه إحنا الفلوس لكارتيرون».

وأوضح منصور أن الزمالك عقد لجنة منذ أمس للتعاقد مع مدير فني أجنبي فيه، معلقًا «عودة فيريرا واردة».

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