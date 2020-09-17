شكرا لقرائتكم خبر عن مورينيو ينفى توتر علاقته برئيس توتنهام عقب السقوط أمام إيفرتون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي، على الانتقادات اللاذعة الذي تعرض لها عقب سقوطه أمام إيفرتون في الجولة الأولى لمسابقة الدوري الإنجليزي.

ووفقا لموقع صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فإن المدرب البرتغالي مصمم على استمراه بطريقة لعبه وعدم التخلى عنها بسبب الضغوط المبكرة على طريقته داخل المستطيل الأخضر.

ونفي مورينيو خلال تصريحاته للصحيفة البريطانية توتر علاقته بدانيل ليفي، رئيس نادي توتنهام، قائلا: «كل شئ على مايرام».