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بيراميدز راحة ٢٤ ساعة

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هشام أبو حديد 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الجهاز الفني لفريق نادي بيراميدز بقيادة الكرواتي أنتي تشاتشيتش، منح لاعبي الفريق راحة سلبية لمدة ٢٤ ساعة عقب مباراة وادي دجلة.

وحقق بيراميدز فوزا على مضيفه وادي دجلة بهدفين دون مقابل في لقاء الجولة ٢٧ من الدوري الممتاز على استاد بتروسبورت ليحصد ٣ نقاط غالية.

ويعود بيراميدز بداية من يوم الجمعة المقبل لخوض تدريباته استعدادا لمواجهة حرس الحدود المحدد لها يوم ٢١ سبتمبر الجاري على استاد الدفاع الجوي في الجولة ٢٨ من الدوري الممتاز.

  • الوضع في مصر

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  • اصابات

    101,500

  • تعافي

    86,549

  • وفيات

    5,696

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