شكرا لقرائتكم خبر عن باريس سان جيرمان يحقق فوزه الأول بالدوري الفرنسي على حساب ميتز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق باريس سان جيرمان فوزه الأول بالدوري الفرنسي بشق الأنفس على نظيره ميتز بهدف قاتل سجله جوليان دراكسلر عند الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني. وحصد الفريق الباريس أول 3 نقاط، قفز بهم للمركز الخامس عشر، بينما ظل ميتز بالمركز الثامن عشر بدون نقاط. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 101,500

تعافي 86,549

وفيات 5,696

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