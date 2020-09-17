شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف نيمار مباراتين في واقعة الكلاسيكو الفرنسي بين باريس سان جيرمان ومارسيليا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أصدرت لجنة الانضباط التابعة لرابطة الدوري الفرنسي، حزمة قرارات بشأن الكلاسيكو الفرنسي الذي أقيم الأحد الماضي بين باريس سان جيرمان ومارسيليا على ملعب حديقة الأمراء معقل بي إس جي.

وجاءت القرارات التي صدرت مساء اليوم وفقا للحساب الرسمي لرابطة الدوري الفرنسي، ومن فريق باريس سان جيرمان، تم إيقاف نيمار ولياندرو باريديس لقاءين وليفين كورزاوا 6 مباريات لتعديه بالركل على جوردان أمافي ظهير أيسر مارسيليا، الذي تم إيقافه أيضا 3 مباريات.

ومن مارسيليا، أوقفت الرابطة الفرنسية داريو بينيديتو مهاجم مارسيليا مباراة، بالإضافة لمثول آنخيل دي ماريا أمام لجنة الانضباط للتحقيق معه في واقعة ببصقه على ألفارو جونزاليس مدافع مارسيليا، الذي اتهمه نيمار توجيه رسائل عنصرية له.