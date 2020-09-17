شكرا لقرائتكم خبر عن ‏مرتضى منصور: هل يصح أن يعمل مدرب «كاذب» مثل كارتيرون في بلد خرج منها الإسلام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي الزمالك، إن العلاقات مع الأندية السعودية مميزة للغاية، لكن ما حدث بتعاقد نادي التعاون السعودي، ماهو إلا قرصنة.

وأضاف رئيس الزمالك، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد»، أن كارتيرون حصل على مستحقاته المالية، مشيرًا إلى أن كارتيرون كان عقده ساريًا وأصر على عمل عقد جديد، رغم غموض موقف الدوري من الاستكمال من عدمه، ووافق الزمالك على طلباته المالية.

واستكمل أن كارتيرون تواصل مع أمير مرتضى منصور، في الثالثة صباحًا، وطلب مقابلته وأبلغه بالرحيل، وبالفعل حدث، مضيفًا: «كل اللي عمله كارتيرون كذب واشتكى إنه عايز يسافر فرنسا وزهقت، لكن كان عايز يروح التعاون السعودي، ورئيس النادي لما طلب مصطفى فتحي أحرف لاعب عندي وافقت على الفور، لكن اللي حصل منه ده قرصنة».

وتابع رئيس الزمالك، أنه طلب من كارتيرون البقاء لمدة شهر لحين انطلاق الدوري السعودي، وهو ما رفضه رئيس نادي التعاون السعودي، وهو ما يبدو أنه أمر مقصود بتخريب نادي الزمالك، لافتًا إلى أنه كان ينتظر مكالمة من رئيس النادي السعودي للسماح لكارتيرون للبقاء لحين انتهاء بطولة دوري أبطال إفريقيا، ووقتها لم يكن لدي ما يمنع بالموافقة على رحيله ودون الشرط الجزائي.

واختتم تصريحاته: «كارتيرون مدرب كذاب وهارب وعمل فيلم باع بيه الزمالك من أجل الفلوس، والنادي الأهلي أو الزمالك مش مركز شباب وما بيقفوش على لاعب أو مدرب، ومدفعش فلوس الشرط الجزائي علشان كل اللي بيتقال إنه جاي بالشرط الجزائي ده كذب وماينفعش كنت أكتفه في المطار»، مضيفًا: «هل يصح أن يذهب مدرب كاذب مثل كارتيرون ليعمل في بلد خرج منها الإسلام».

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