شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن ميونخ يرغب في حضور 20 ألف مشجع مباراة شالكه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الحساب الرسمي لنادي بايرن ميونيخ الألماني عن رغبته في السماح لـ15 أو 20 ألف مشجع، لحضور لقاء شالكه خلال اللقاء الافتتاحي لبطولة الدوري الألماني بعد غد الجمعة.

وأشار حساب البافاري، إلى أن رابطة الدوري الألماني توصلت لاتفاق مع السلطات الألمانية على حضور ما يقرب 20% من قوة الجماهير خلال لقاءات البوندسليجا المقبلة.