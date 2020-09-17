شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: "كارتيرون كذاب.. وباع سمعته من أجل الأموال" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل هاجم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للفريق بسبب طريقة رحيله عن الفريق الأبيض.

وقال مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية: "كارتيرون باع سُمعتهُ من أجل الأموال وخان الزمالك واللاعبين وهو شخص كذاب خاصة أنه قال إنه لا يمتلك عقد أو عرض وبعدها تعاقد مع نادي التعاون السعودي".

وأكد رئيس نادي الزمالك أن رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون عن نادي الزمالك بمثابة "نط من البلكونة وليس مجرد خروج من الباب الضيق"، قائلا: " كارتيرون كداب لأنه قال إنه لن يرحل لتلقيه عروض اخرى ثم أعلن نادي التعاون السعودي التعاقد معه اليوم".