شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: على مسئوليتى فايلر سيرحل عن الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول بنادي الأهلي لن يستمر مع الفريق الأحمر.
وقال مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية: "على مسؤوليتي فايلر سيرحل عن الأهلي ولن يستمر مع الفريق".
وأضاف: "اللجنة الخماسية لن تمنحنا الراحة الكافية قبل مواجهة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم ولن أخوض مواجهة الرجاء ونصف فريق مصاب".
وأكمل حديثه قائلا: "الاتحاد المغربي قام بتأجيل مواجهات الوداد والرجاء قبل نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ويجب أن يتم منحنا الراحة الكافية قبل مواجهات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا".
كما هاجم رئيس نادي الزمالك، محمد القاسم رئيس نادي التعاون السعودي بعدما تعاقد الأخير مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول بنادي الزمالك والذي رحل عن الفريق الأبيض.
وقال مرتضى منصور: "إلى محمد القاسم رئيس نادي التعاون عليك أن تتحدث بأدب عن مصر وكذلك عن الزمالك وما فعلته مع كارتيرون إجرام وسرقة".
وأضاف: "أنت كنت تعلم أن الزمالك متعاقد مع كارتيرون ومرتبط بموعد مباراة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ورغم ذلك أتممت إتفاقك معه هذا خيانة وأنت تريد إشعال الفتنة بين مصر والسعودية".
وواصل حديثه قائلا:" كارتيرون سيرحل عن التعاون بنفس الطريقة ولكن رئيس نادي التعاون قام بصفقة غير مشروعة".
وقال رئيس نادي الزمالك: الأهلي ووداي دجلة طردا كارتيرون والزمالك احتضنه ولكنه غدر بنا وسيغادر بالشباب السعودي ايضا ".
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