شكرا لقرائتكم تعرف على أول تعليق من رئيس التعاون السعودى بعد التعاقد مع كارتيرون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق محمد القاسم من رئيس التعاون السعودى، على تعاقده مع الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الزمالك السابق الذى فيخ تعاقده مع الأبيض وقام بدفع الشرط الجزائى في عقده.

وقال محمد القاسم عبر حسابه الشخصى على موقع "تويتر": "هذا التعاون يا سادة.. الي يبيه يصير والي يامر عليه يتم".





أعلن نادي التعاون السعودي، رسميا التعاقد مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للزمالك لمدة موسمين مقبلين عقب فسخ تعاقده مع الأبيض أمس.

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وكشف الحساب الرسمي لنادي التعاون على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" عن الاتفاق مع كارتيرون على التعاقد موسمين، حيث سيتم توقيع العقود عندما يصل المدرب إلى قطر، حيث يلعب الفريق حاليا مبارياته في دوري أبطال آسيا.

ودخل البرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني السابق للزمالك، والفرنسي ديسابر المدير الفني السابق لبيراميدز ومنتخب المغرب دائرة ترشيحات تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك خلال الفترة الحالية لخلافته الفرنسي كارتيرون .

وقام بعض الوكلاء بترشيح البرتغالي باتشيكو والفرنسي ديسابر لادارة الزمالك لخلافة كارتيرون، وتدرس لجنة اختيار المدرب في الزمالك بعض السير الذاتية لمدربين أجانب لخلافة كارتيرون، علي ان يكون الاختيار الرسمي خلال أيام.