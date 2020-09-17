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جدة - عمرو شويل انتزع نادى بيراميدز المركز الثالث من المقاولون بعدما حقق الفوز بثنائية أمام وادى دجلة، في المباراة التي أقيمت اليوم الأربعاء، على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من عمر الدوري المصري.

جدول ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات اليوم

وعادت المنافسة مرة أخرى على المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري بين بيراميدز والمقاولون العرب، وذلك بعد مباريات الجولة السابعة والعشرين التي أقيمت اليوم.

وعاد فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، للانتصارات بعد غياب ثلاث مواجهات على التوالى، بتحقيق الفوز على وادى دجلة بنتيجة 2 / 0 بعد السقوط أمام الزمالك والجونة والمصرى على التوالي.

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جدول ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات اليوم



نجح الغانى جون أنطوى فى إحراز هدف التقدم من ضربة رأس من الوضع طائرً، فى الدقيقة 60، ثم أضاف الهدف الثانى من ركلة جزاء فى الدقيقة 64، ليحصد الفريق السماوى ثلاث نقاط غالية لاستمرار صراعه على وصافة الدورى المصرى، فيما عاد غزلان دجلة للمنافسة من أجل الهروب من قاع الجدول وشبح الهبوط للمركز الثانى.

بهذا الفوز ارتفع رصيد بيراميدز للنقطة 48 فى المركز الرابع، متساويًا مع المقاولون العرب صاحب المركز الثالث، ويقع الزمالك فى المركز الثانى برصيد 52 نقطة، فيما تجمد رصيد دجلة عند النقطة 27 فى المركز الخامس عشر، ليعود لصراع الهروب من قاع الجدول.

جدول ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات اليوم





واستعاد فريق سموحة نغمة الانتصارات من جديد بعد فوزه الغالى على الجونة بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد خالد بشارة بالبحر الأحمر ضمن فعاليات الجولة الـ27 للدورى ، ليرتفع رصبده إلى 36 نقطة ويرتقى للمركز السابع ، بينما تجمد رصيد الجونة عند 28 نقطة فى المركز الرابع عشر بجدول الترتيب .

تقدم السيد فريد لسموحة فى الدقيقة 38 من رأسية متقنة بعد ضربة ركنية نفذها ناصر ماهر بنجاح من الجانب الأيمن ارتقى لها مدافع الموج الأزرق وأخطأها عمر رضوان حارس الجونة لتعلن عن هدف التقدم لسموحة ، وفى الدقيقة 65 أشهر طارق مجدى حكم اللقاء الكارت الأحمر مباشرة فى وجه عمر رضوان حارس الجونة واحتسب ضربة حرة من خارج منطقة الجزاء لصالح الفريق الأزرق يتصدى لها حليمو ويضعها مباشرة فى مرمى محمود الغرباوى الحارس البديل لأبناء البحر الأحمر معلنا عن الهدف الثانى لفريقه ، وفى الدقيقة 74 نجح البديل والتربواليا مهاجم الجونة من إحراز الهدف الأول لفريقه لتشتعل المباراة بعدها ويضغط لاعبو الجونة بغية إدراك هدف التعادل وسط استبسال دفاعى كبير من لاعبى سموحة حتى اطلق طارق مجدى صافرة نهاية اللقاء.