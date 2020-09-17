شكرا لقرائتكم صحفى سعودي: التعاون تعاقد مع كارتيرون بعد فشل المفاوضات مع مدرب برتغالى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد عاطف الأحمدى الناقد الرياضى السعودى، أن نادى التعاون كان يتفاوض مع مدرب برتغالى قبل التعاقد مع الفرنسى باتريس كارتيرون.
وقال الأحمدى فى تصريحات تليفزيونية: "التعاون تعاقد مع كارتيرون بعدما تم إخبار إدارة النادى برغبة الفرنسى فى الرحيل عن نادى الزمالك".
وأضاف الناقد الرياضى السعودى: "الأمور المالية فى نادى التعاون تسير وفق ضوابط معينة، والمفاوضات لم تستغرق يوما واحدا بين النادى السعودى وكارتيرون".
وأضاف عاطف الأحمدى، أن يوسف البلايلى اقترب من الرحيل عن صفوف نادى أهلى جدة بسبب رغبة اللاعب، قائلا: "نادى أهلى جدة لا يمانع فى رحيل يوسف البلايلى عن صفوف الفريق ولكن فى حالة تلقيه عرضا مناسبا يليق باللاعب.
وأضاف: "البلايلى دخل فى أزمات عديدة مع نادى أهلى جدة خلال الفترة الماضية، ومن المنتظر أن يكون هناك جلسة بين والد اللاعب ومسئولى نادى الأهلي".
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