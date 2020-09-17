شكرا لقرائتكم صحفى سعودي: التعاون تعاقد مع كارتيرون بعد فشل المفاوضات مع مدرب برتغالى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عاطف الأحمدى الناقد الرياضى السعودى، أن نادى التعاون كان يتفاوض مع مدرب برتغالى قبل التعاقد مع الفرنسى باتريس كارتيرون.

وقال الأحمدى فى تصريحات تليفزيونية: "التعاون تعاقد مع كارتيرون بعدما تم إخبار إدارة النادى برغبة الفرنسى فى الرحيل عن نادى الزمالك".

وأضاف الناقد الرياضى السعودى: "الأمور المالية فى نادى التعاون تسير وفق ضوابط معينة، والمفاوضات لم تستغرق يوما واحدا بين النادى السعودى وكارتيرون".

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وأضاف عاطف الأحمدى، أن يوسف البلايلى اقترب من الرحيل عن صفوف نادى أهلى جدة بسبب رغبة اللاعب، قائلا: "نادى أهلى جدة لا يمانع فى رحيل يوسف البلايلى عن صفوف الفريق ولكن فى حالة تلقيه عرضا مناسبا يليق باللاعب.

وأضاف: "البلايلى دخل فى أزمات عديدة مع نادى أهلى جدة خلال الفترة الماضية، ومن المنتظر أن يكون هناك جلسة بين والد اللاعب ومسئولى نادى الأهلي".