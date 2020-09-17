عبد السلام جمعة: نتطلع للمنافسة على جميع البطولات

يدشن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، اليوم معسكراً داخلياً بمدينة دبي، استعداداً للموسم الجديد، ويستمر حتى 27 سبتمبر الجاري، تحت قيادة الصربي فوك رازوفيتش المدير الفني الجديد، وسيخوض من خلاله الفريق مباراتين وديتين أمام الحمرية وعجمان.

وكان الوحدة أغلق ملف دوري أبطال آسيا بصدور قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم؛ باعتباره منسحباً للظروف القاهرة التي منعته من استكمال دور المجموعات.

وقام العنابي باستئناف تدريباته، أمس الأربعاء، بعد توقف لمدة أسبوعين، تحت قيادة الصربي فوك رازوفيتش الذي دشن مهمته بقيادة المران الأول على ملعب أكاديمية النادي بالشهامة، بمشاركة جميع اللاعبين في كشف الفريق باستثناء الكونغولي خوسيه موبوكوالذي يتعافي من الإصابة.

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وأكد عبد السلام جمعة مشرف الفريق الأول بنادي الوحدة، أن الفريق يتطلع للمنافسة على كل البطولات في الموسم الجديد، وأكد أن تركيز الوحدة على البطولات المحلية التي يخوضها في الموسم الجديد، للمنافسة على كل الألقاب، وقال: هناك إصرار من جميع اللاعبين على تحقيق الطموحات مع إدراكنا للتحديات التي ستواجهنا في الموسم الجديد.

وطمأن جمعة الجميع على سلامة اللاعبين، مبيناً أن الفحوصات التي أجريت للجميع بعد انتهاء فترة الحجر الصحي سلبية، ووجه الشكر إلى جميع من ساند الوحدة، وكشف جمعة عن وجود حالة واحدة إيجابية بالفريق أدت إلى إلزام جميع منتسبي العنابي بالحجر الصحي وفقاً للبرتوكول الصحي.

وأوضح جمعة أن الفريق سيخوض مباراتين وديتين خلال معسكر دبي الذي يعد تعويضاً عن فترة التوقف التي امتدت إلى أسبوعين، مبيناً أن جميع اللاعبين يتمتعون بروح الإصرار؛ من خلال حرصهم على التدريبات الانفرادية وفقاً لضوابط الحجر.

وأوضح مشرف فريق الوحدة: إن الظروف منعت العنابي من استكمال دور المجموعات، مشيراً إلى أن الفريق كان متصدراً المجموعة الأولى إلى جانب الHهلي السعودي؛ لكن النادي التزم بتنفيذ تعلميات الجهات المعنية بصحة الجميع.