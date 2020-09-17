العـين ينجـح فـي امتحـان البدايـة.. والعـبرة غــداً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: عاطف صيام

أبقى العين على حظوظه في دوري أبطال آسيا بعد حصوله على أول نقطة بعد مرور ثلاث جولات من دور المجموعات، بتعادله مع السد القطري 3-3 في الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة التي يتصدرها النصر السعودي بسبع نقاط.

وسيلتقي العين والسد مجدداً غداً الجمعة في جولة الإياب الرابعة، ولا بديل ل«الزعيم» غير الفوز فيها وحصد النقاط كاملة، في حال أراد إكمال طموحه بالتأهل إلى ثمن النهائي.

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وخالف العين كل التوقعات وقدم مباراة رائعة المستوى أمام السد رغم عدم الجاهزية المطلوبة للاعبين، حيث فرض «الزعيم» أسلوبه وسيطرته على مجريات الشوط الأول ونجح في إنهائه متقدماً بهدفين مقابل هدف، ولكن وضح تأثير انخفاض الجانب البدني لنجوم الزعيم في الشوط الثاني وهو ما منح المنافس التقدم بنتيجة 3-2، إلا أن إصرار وعزيمة اللاعبين تفوقا على انخفاض اللياقة وأدرك الفريق التعادل ليكسب نقطة ثمينة حافظت على حظوظه بالبقاء في دائرة المنافسة للدور الثاني.

وقال البرتغالي بيدرو إيمانويل المدير الفني للعين في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: «علينا أن نكون سعداء بالمستوى الذي قدمه اللاعبون خلال الشوطين إذ أظهروا أداء أفضل بروح القتال والجدية، لم نبدأ بكل قوتنا في الشوط الثاني وقد حاولنا السيطرة على مجريات اللعب لأن المنافس خاض 10 مواجهات رسمية قبل مواجهتنا، وأجرينا بعض التغييرات وكنا نتطلع للفوز ولكننا كسبنا نقطة، وكان بالإمكان أن نخرج بالنقاط الثلاث، غير أن النقطة مهمة بالنسبة لنا خصوصاً أن الفريق ليس في كامل الجاهزية».

وتابع: مباراتنا المقبلة ستكون أكثر قوة وحماساً من الجانبين وسيسعى الطرفان إلى تقديم أداء أفضل لأن جميع الفرق المشاركة جديرة بالمنافسة على لقب دوري أبطال آسيا.

من جهته، أكد مهاجم العين، التوجولي لابا كودجو، الحاصل على جائزة نجم المباراة، أن فريقه قدم أداءً قوياً طوال زمن المباراة، وقال: أظهرنا روح القتال والرغبة والجدية سعياً للخروج بالنتيجة الإيجابية منذ بداية المواجهة وحتى صافرة النهاية.