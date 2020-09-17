النصر والحصن يستضيفان خورفكان وشباب الأهلي

يتحدد اليوم الطرف الثاني في نهائي دوري كرة قدم الصالات للموسم 2019-2020 عندما يلتقي خورفكان مع مستضيفه النصر، وشباب الأهلي مع مستضيفه دبا الحصن في الخامسة و45 دقيقة مساء، ويملك خورفكان 6 نقاط في الصدارة حصدها من فوزين الأول كان على شباب الأهلي 4-2 في الجولة الأولى يوم 14 مارس والثاني على حساب دبا الحصن 6-5 في الجولة الثانية التي لعبت أمس الأول بعد توقف دام ستة أشهر، ولدبا الحصن 3 نقاط من فوزه على النصر في الجولة الأولى وخسر أمس الأول من خورفكان بركلات الترجيح ولشباب الأهلي 3 نقاط والنصر من دون رصيد أيضاً من مباراتين ويتأهل صاحب المركز الأول في «البلاي اوف» الى ملاقاة فريق نادي البطائح في ثلاث مباريات متتالية تلعب تباعاً أيام 20 و22 و24 سبتمبر الجاري لتحديد بطل دوري الامارات لكرة الصالات للموسم 2019-2020 وسيكون بند المواجهات المباشرة حاضراً في حال تساوي أي فريقين في النقاط.

وحول عودة النشاط الرياضي الى التنافس عبر استكمال دوري كرة قدم الصالات قال عبد الملك جاني رئيس اللجنة التنفيذية لكرة الصالات: نحن في غاية السعادة بعودة التنافس وبالمستوى المميز الذي ظهرت به الفرق الأربعة في مباراتي أمس الأول ما يبشرنا ويدعونا للتفاؤل بموسم مميز.

وأضاف: النجاح يحسب للتعاون القائم بين مجلس الشارقة الرياضي واتحاد الامارات لكرة القدم واللجنة التنفيذية والأندية المنضوية تحت لواء اللجنة، وتعتبر الأندية أساس النجاح بفضل تجاوبها وتعاونها وتجهيزها للملاعب وفق التدابير الاحترازية المطلوبة بالإضافة الى تهيئة الأندية للتنافس وهو ما يساهم على النجاح.