شكرا لقرائتكم خبر عن «الملك» لن يرفع المنديل والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال عبدالعزيز العنبري مدرب الشارقة أن «الملك» يتطلع لتقديم مستوى أفضل عندما يلاقي الدحيل القطري، غداً الجمعة، في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثالثة.
ويملك الشارقة نقطة واحدة فقط ، لذلك فإنه المطلوب منه الفوز غداً في حال أراد التأهل إلى الدور الثاني.
وقال العنبري بعد الخسارة أمام الدحيل في اللقاء الأول: رغم صعوبة المهمة، إلا أننا متفائلون بالمرحلة المقبلة، ونسعى لتقديم أداء مُشرف،ومستوى أفضل من مباراة إلى أخرى.
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