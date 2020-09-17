«الملك» لن يرفع المنديل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال عبدالعزيز العنبري مدرب الشارقة أن «الملك» يتطلع لتقديم مستوى أفضل عندما يلاقي الدحيل القطري، غداً الجمعة، في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثالثة.

ويملك الشارقة نقطة واحدة فقط ، لذلك فإنه المطلوب منه الفوز غداً في حال أراد التأهل إلى الدور الثاني.

وقال العنبري بعد الخسارة أمام الدحيل في اللقاء الأول: رغم صعوبة المهمة، إلا أننا متفائلون بالمرحلة المقبلة، ونسعى لتقديم أداء مُشرف،ومستوى أفضل من مباراة إلى أخرى.