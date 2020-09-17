فتح باب الترشح لانتخابات السباحة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب

يفتح في ال12 ظهر الخميس باب الترشح لانتخابات تشكيل مجلس إدارة اتحاد السباحة وكرة الماء والغطس للدورة المقبلة 2020-2024، التي ستجرى يوم 21 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

ويغلق باب الترشح في ال12 من ظهر يوم 27 سبتمبر/أيلول الحالي.

يذكر أن الدكتور أحمد سعد الشريف مرشح نادي الوصل، وعادل المرزوقي مرشح نادي الجزيرة، كانا أعلنا قي وقت سابق نيتهما الترشح للمنافسة على منصب الرئيس، بانتظار ترشحهما بشكل رسمي، ويتوقع أن تشهد الأيام القادمة تنافساً مثيراً على أربعة مقاعد للعضوية علاوة على المقعد النسائي، على أن يكمل الرئيس الفائز في الانتخابات نصاب المجلس بتعيين العضو السابع.