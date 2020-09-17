فيتوريا يشيد بالنصر

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي
أكد البرتغالي روي فيتوريا مدرب النصر السعودي بعد فوز الأخير على سابهان الإيراني 2-0 وتصدره للمجموعة الرابعة أنه سعيد بأداء فريقه وتحقيق نقاط المباراة.
وأضاف: سعادتي كبيرة بالأداء الجيد الذي قدمه اللاعبون وخاصة العناصر الجديدة، مارتينيز وعبد المجيد الصليهم وعبد الفتاح عسيري،لقد قدم الجميع أداء جيدا.
وحول النقاط الثلاث وتأثيرها الإيجابي قال: الفوز هو مطلبنا الأول، وعندما يتحقق مع أداء كبير فنحن في الطريق الصحيح، أعتقد أن المباراة انتهت بما خططنا له، وعلينا النظر للمباراة القادمة، فلم نضمن بعد التأهل للدور الثاني ولا يزال المنافسون أقوياء ولديهم الطموحات التي نمتلكها.
وأبدى فيتوريا ثقته بالفريق وأشاد بهدافه عبدالرزاق حمدالله.
وأصبح عبد الرزاق حمد الله هداف النصر التاريخي في بطولات آسيا بعدما تجاوز البرازيلي جوليانو رافعا رصيده إلى 8 أهداف من بينها 4 أهداف في النسخة الحالية متصدراً قائمة الهدافين.
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