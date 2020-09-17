شـباب الأهـلـي يطلـب النقطـة السـادســة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: مسعد عبد الوهاب

يسعى شباب الأهلى لتعزيز فرصته في التأهل لثمن نهائي دوري أبطال آسيا، والوصول إلى النقطة السادسة، عندما يلتقي شهر خودرو الإيراني في السابعة من مساء اليوم على ملعب استاد الجنوب، ضمن منافسات الجولة الرابعة لحساب المجموعة الثانية.

ويدخل «الفرسان» بطموح الفوز، ورفع رصيده إلى 6 نقاط، بعما كان قد فاز على نفس الفريق الاثنين بهدف دون رد، علماً أن شباب الأهلي في الترتيب الثالث للمجموعة برصيد 3 نقاط، بعد الهلال السعودي المتصدر بالعلامة الكاملة 9 نقاط، وباختاكور الأوزبكي الثاني ب 6 نقاط، وقبل شهر خودرو الرابع بلا نقاط.

ويتوقع أن يواصل الإسباني جيرارد زاراجوسا المدير الفني لشباب الأهلي الاعتماد على العناصر الشابة بعد تألق الجناح حارب سهيل «عريس لقاء الاثنين» وسطوع نجمه آسيوياً بهدف الفوز؛ حيث تم تحضير الموهوب الآخر أحمد جميل لمواجهة اليوم.

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وأكد زاراجوسا صعوبة المباراة، خاصة أن المنافس فريق جيد، وسيخوضها بعد خسارته المباراة السابقة، مشيراً إلى أن كل فريق أصبح يعرف منافسه جيداً، ما يجعل الأوراق مكشوفة، كاشفاً عن أن بعض الأمور الخاصة بخطة اللعب ستتغير وأنه سيسعى لمفاجأة المنافس بتكتيكات جديدة.

وأضاف المدرب الإسباني في المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة: «نخوض المباراة من أجل الفوز والوصول إلى النقطة السادسة وقمنا بعمل كبير خلال اليومين الماضيين؛ لضمان تعافي اللاعبين بشكل جيد ليكونوا أكثر جاهزية، وقلت للاعبين إننا يجب أن نمضي خطوة خطوة في البطولة، حصلنا على ثلاث نقاط في أول مواجهة، ونسعى للوصول إلى النقطة السادسة، وبعدها نفكر في القادم».

وأشاد زاراجوسا بالقادم الجديد البرازيلي إدواردو بقوله: «إدواردو لاعب مميز وصاحب إمكانات فنية طيبة، وقد شاهدته من قبل مع فريقه السابق الهلال؛ حيث قدم مستويات جيدة، وحالياً هو يتعافى بصورة سريعة، وأنا راضٍ عن مردوده، فهو نفذ ما طلبناه منه في المباراة السابقة ونتوقع منه الأفضل في المباريات المقبلة».

وقال لاعب شباب الأهلي الصاعد أحمد عبد الله جميل: «نتطلع لتقديم مباراة قوية ومواصلة الانتصارات وندرك أهمية نقاط هذه الجولة في تعزيز حظوظنا في التأهل ومن ثم نستمر في القتال في بقية المباريات لتحقيق غايتنا».