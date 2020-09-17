شكرا لقرائتكم خبر عن «الانضباط» تمهل الوحدة حتى الثلاثاء لسداد مستحقات المحرزي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقدت لجنة الانضباط باتحاد الإمارات لكرة القدم اليوم الأربعاء اجتماعها الأول للموسم الرياضي 2020-2021 عبر نظام الاتصال المرئي برئاسة المستشار سعيد الحوطي، وبمشاركة حمدان الزيودي نائب رئيس اللجنة، وحسن الشيباني وعبدالله الحمادي و سلمان الطويل أعضاء اللجنة. ونظرت اللجنة في طلب التنفيذ المقدم من اللاعب سلطان سيف المحرزي ضد شركة نادي الوحدة لكرة القدم، حيث قررت منح أجل للنادي لجلسة يوم 22 سبتمبر للسداد. كما بحث الاجتماع آلية عمل اللجنة خلال الفترة المقبلة والقرارات التي تصدر عنها، حيث سيتم الإعلان عنها عبر المنصات الرسمية لاتحاد كرة القدم فور نهاية كُل اجتماع تماشياً مع السياسة الإعلامية المعتمدة من مجلس إدارة الاتحاد.

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