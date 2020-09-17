شكرا لقرائتكم خبر عن المبارك: تنظيم الدوري الهندي الممتاز يرسّخ المكانة العالمية لأبوظبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: «تعد بطولة الدوري الهندي الممتاز من أهم الظواهر الرياضية على المستوى العالمي، وتسجل أبوظبي انجازاً جديداً باختيارها وجهة مفضلة لاستضافة بطولة بهذا المستوى. ولعل استضافة الإمارات النسخة الثالثة عشرة من البطولة يبرز قدرة الإمارة من حيث البنية التحتية وخدمات الضيافة المتميزة والآمنة التي تتمتع بها لاستضافة فعاليات بهذه الضخامة، بالإضافة إلى التزامها بدفع عجلة الابتكار والتميز عالمياً؛ لاسيما أنها حتى خلال جائحة كورونا أثبتت قدرتها على تنظيم الأحداث الضخمة بنجاح مثل بطولة الفنون القتالية المختلطة (UFC) التي أقيمت مؤخراً على جزيرة ياس في أبوظبي». وأضاف: «إن تنظيم الدوري الهندي الممتاز هنا يساهم في ترسيخ المكانة العالمية لأبوظبي، ويعزز من تنوع عروضنا الثقافية والترفيهية والسياحية. وتشكل الأحداث الرياضية بالنسبة لنا قطاعاً يزخر بفرص النمو. ومن خلال إطلاق العنان لكامل إمكانات دولة الإمارات على صعيد الابتكار والمعرفة والبنية التحتية، يمكننا تسريع وتيرة نمو القطاع السياحي وترسيخ مكانة الإمارة وجهة رئيسية لاستضافة أهم الفعاليات الرياضية». وتابع: "نجحت أبوظبي في إثبات مؤهلاتها الرياضية عبر إقامة فعاليات رياضية كبرى، في مقدمتها سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي، وبطولة أبوظبي HSBC للجولف، وطواف الإمارات، وبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، وبطولة كأس آسيا لكرة القدم، وكأس العالم للأندية، وسباق فولفو للمحيطات، وغيرها الكثير من الفعاليات الأخرى التي حظيت ــ أو لا تزال تحظى – بفرصة استضافتها في الإمارة. واليوم، يسعدنا أن نضم الدوري الهندي الممتاز إلى قائمتنا من الأحداث الرياضية عالمية المستوى، ولا يسعنا الانتظار لتقديم إمارتنا الرائعة لجميع عشاق الكريكيت في مختلف أنحاء العالم. الجدير بالذكر أن أبوظبي ستستضيف 20 مباراة ضمن منافسات النسخة الثالثة عشرة للدوري الهندي الممتاز للكريكيت الذي سيقام خلال الفترة 19 سبتمبر الجاري وحتى 10 نوفمبر القادم، كما تحتضن أبوظبي لقاء قمة الافتتاح بين مومباي انديانز وتشيناي سوبر كينجز، وذلك يوم 19 سبتمبر الجاري، على استاد زايد للكريكيت الذي سيشهد استضافة جميع المباريات المقامة في أبوظبي. وتشارك في منافسات الدوري الهندي الممتاز ثمانية فرق هي: تشيناي سوبر كينجز، دلهي كابيتالس، كينجز اكس أي بنجاب، كولكاتا نايت رايدرز، مومباي انديانز، راجستان رويالز، رويال تشلنج بنجالور، سان رايز حيدر أباد.