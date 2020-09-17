يذاع أبناء القبائل تبدع في ختام الجولة الثانية لتمهيدي المرموم

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وضعت «اليذاع» من هجن أبناء القبائل الأربعاء النقطة الاخيرة لثانية جولات تمهيدي المرموم الذي يقام بمكرمة من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية حيث شهد ميدان المرموم لسباقات الهجن إقامة 16 شوطاً لمسافة 5 كيلومترات بمشاركة ما يقارب 400 مطية. وأهدت «بحور» مالكها محمد الحزمي قنّاص العامري ناموس الشوط الرئيسي لليذاع البكار المحليات بعد أن تمكنت من قطع رحلة السباق في زمن قدره 7:34:3 دقيقة بينما كانت «مداهمة» أسرع المشاركين في جميع التحديات ونجحت في حسم معركة اليذاع البكار المهجنات لمصلحة راعيها مبارك محمد ثاني بن قطامي السويدي في توقيت بلغ 7:27:5 دقيقة. وأبدع شعار مرغم من خلال الشوط الثالث لليذاع الجعدان المحليات حيث تمكن «محزّم» المملوك لعلي راشد حمد اغديّر الكتبي من الحصول على الصدارة بزمن 7:36:1 دقيقة وأنهى «المارد» التحدي على ناموس الجعدان المهجنات لمصلحة مالكه أحمد الحزمي قنّاص العامري بعد أن وصل لخط النهاية في توقيت قدره 7:35:0 دقيقة.

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