«المحترفين الإماراتية» تلتقي برابطة الدوري الإسباني

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تواصل رابطة المحترفين الإماراتية فعاليات الخلوة الاستراتيجية التي انطلقت في 14 سبتمبر الجاري مع الروابط العالمية، (الدوري الياباني- الدرجة الأولى، الدوري السويدي الممتاز، الدوري الإسباني للدرجة الأولى ودوري كرة القدم الإنجليزي)، وتستمر إلى 17 من الشهر نفسه، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي «عن بعد»، بهدف الاطلاع على أفضل الممارسات وتحديد مجالات تبادل الخبرات لتطوير وتحسين كافة جوانب العمل وتعزيز قدرة الرابطة على بناء مبادرات استراتيجية توائم الممارسات المتميزة على الصعيد الدولي ورفع مستويات التنافسية العالمية. وكانت جلسة اليوم مع رابطة الدوري الإسباني، أحد أفضل دوريات في العالم، تضمنت في محورها الأول نظرة حول الرابطة، الاستراتيجية ( الرؤية، الرسالة، مقاييس النجاح، القيم)، تقييم الحوكمة والتنظيم، ثم العلاقة بين الرابطة والأندية، من خلال عرض قدمه مايتي فونتورا، المدير التنفيذي للرابطة في الشرق الأول وشمال إفريقيا. وتواصلت الخلوة بعرض ألقاه لويس كارديناس، مدير تطوير الأعمال في رابطة الدوري الإسباني، تناول فيه الاستراتيجية التجارية للرابطة، معلومات حول مشجعي أندية الرابطة تضمنت إحصائيات، ثم إدارة الشراكات. أما المحور الثالث، فعرضت فيه ياسمين قاسم، مدير العلاقات العامة في أوروبا، إفريقيا الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، سلطت الضوء فيه على خطة الاتصال لدى رابطة الدوري الإسباني، مقاييس نجاح العلاقات العامة، دور التواصل الاجتماعي في أنشطة الاتصال، إدارة الأزمات، ثم دور الأندية واللاعبين في الاتصال. واختتمت جلسة الرابطة الإسبانية بعرض حول عمليات المباريات قدمه أنطونيو ديل كاستيللو مدير عمليات المباريات تطرق فيه للأهداف الاستراتيجية لإدارة عمليات المباريات، ثم استراتيجية التأثير في الجدول، الآلية وغيرها من المتطلبات. وستتواصل الخلوة الاستراتيجية الخميس بجلسة مع دوري كرة القدم الإنجليزي.