الوصل يستقبل الفجيرة ودياً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

يخوض فريق الوصل في الخامسة و35 دقيقة مساء الخميس لقاء ودياً حين يستقبل على أرض ملعب زعبيل ضيفه الفجيرة في اختبار ودي جديد بين الفريقين. وكان الفريقان قد التقيا ودياً في مستهل مرحلة التحضيرات للموسم الجديد وانتهت المباراة بفوز الفجيرة بهدف دون مقابل. وسيتطلع المدير الفني لفريق الوصل بقيادة الروماني ريجيكامب من خلال المباراة للوقوف على مدى الجاهزية الفنية والبدنية التي وصل إليها الفريق، خاصة بعد الصفقات التي قام النادي بإبرامها سواء على مستوى الدفاع عبر التعاقد مع ثنائي شباب الأهلي لاعب الوسط حسن إبراهيم والمدافع محمد سبيل ومعهما مهاجم النصر محمد العكبري. وستكون المباراة بروفة مفيدة للفهود من أجل زيادة الانسجام بين عناصر التشكيل إلى جانب الزج بأكبر عدد ممكن من اللاعبين بهدف منحهم فرصة المشاركة في البروفة الودية. ويأمل الوصلاويون حسم هوية اللاعب الأجنبي الرابع في أقرب وقت ممكن، بعدما تم الاستغناء عن خدمات ويلتون سواريز الذي عاد إلى صفوف الشارقة، علماً بأن النادي كان قد أبرم في ميركاتو الصيف الحالي صفقتين الأولى مع الأرجنتيني أوروز والثانية مع المدافع البرازيلي نيريس.