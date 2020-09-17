الفجيرة يبحث عن مهاجم.. ويواجه الوصل ودياً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

يخوض الفجيرة تجربة ودية مساء الخميس أمام مضيفه الوصل على ملعب الأخير، ضمن تحضيرات الفريقين للموسم الجديد، وكان الفريقان قد تقابلا ودياً في العشرين من الشهر الماضي وكسبها الفجيرة بهدف وحيد.

وأعرب الصربي جوران توفاريتش مدرب الفجيرة عن ارتياحه لسير البرنامج الإعدادي لافتاً إلى أن تأجيل بداية الموسم أتاح الفرصة أمام الأندية للمزيد من التحضير لاسيما بعد فترة التوقف الطويلة بسبب جائحة كورونا، وتحسن حالة الطقس وانخفاض معدلات الرطوبة التي عانتها الفرق كثيراً في مرحلة الإعداد الأولى، مشيراً إلى أنه يعكف حالياً على تجويد الأداء وطريقة اللعب مع خلق المزيد من التجانس والانسجام بين العناصر الجديدة التي انضمت لصفوف الفريق، خاصة أننا في مرحلة حاسمة من الإعداد ونتطلع من خلالها إلى تحسين المستوى وتطوير المهارات الفردية لرفع معدل الأداء العام والاستعداد لجميع التحديات التي تنتظر الفريق في الموسم المرتقب، منوهاً بأن الفجيرة سيخوض مباراة ودية أمام حتا في الحادي والعشرين من الشهر الجاري، لأن هذا النوع من المباريات التجريبية يساعد على الوقوف على مستوى الفريق ويكون محفزاً للاعبين لبذل المزيد من الجهد والعطاء.

وعن الأجنبي الرابع الذي ينوي الفجيرة التعاقد معه بعد ضم الثلاثي الهولندي رولي بونيفاسيا، والبرازيلي فارلي روزا، والتونسي فراس بلعربي، أشار المدرب جوران إلى أن هناك عدداً من الأسماء المطروحة على طاولة المفاوضات، خاصة أن الفريق بحاجة إلى مهاجم صريح يجيد استغلال الفرص ويترجم جهود زملائه داخل المعلب، ونأمل أن نوفق في إيجاد اللاعب المناسب واستكمال ملف التعاقدات قبل انطلاقة المنافسات الرسمية.